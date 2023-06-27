تحريات لكشف ملابسات مقتل سائق توك توك فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات مقتل سائق توك توك ،وأشارت التحريات الأولية إلى تعرضه للسرقة بالإكراه، وإنهاء حياته لسرقة التوك توك الخاص به.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طفل به آثار اعتداء، وبإجراء التحريات تبين أن الطفل يعمل سائق توك توك، وأنه خرج للعمل واختفى عقب ذلك حتى تم العثور على جثته.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، والتوصل لهوية مرتكب الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.