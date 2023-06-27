بيطرى سوهاج يعلن عن جاهزية 25 مجزر والذبح بالمجان للمضحين في العيد

سوهاج محمود مقبول

أنهت مديرية الطب البيطرى بمحافظة سوهاج كافة الاستعدادات الخاصة بها لاستقبال عملية الذبح للأضاحى خلال عيد الأضحى المبارك وذلك من خلال 25 مجزرا على مستوى المحافظة سوف يتم فتحها بالمجان أمام المضحين خلال فترة العيد مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقاية اللازمة للذبح خلال تلك الفترة من أجل الحفاظ على البيئة والتأكد من سلامة الأضاحى التي يتم ذبحها.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام عرفة مدير عام الطب البيطري بسوهاج، على جاهزية 25 مجزرا موزعة على جميع مراكز المحافظة، مشيرا إلى وجود عدد كاف من الأطباء البيطريين، كما تقوم إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية بتكثيف المرور الدوري والمتابعة المستمرة لأعمال المجازر والوقوف على توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة لختم المذبوحات وأنه تم عمل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات بالمراكز لتلقى أي شكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن ومتابعة أعمال الذبيح داخل المجازر خلال أيام العيد وتوفير نوبتجيات للعمل على مدار اليوم للمتابعة اليومية.

وأضاف وكيل الطب الييطرى، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بسوهاج تقوم بتكثيف المرور الدورى والمتابعة اليومية لأعمال المجازر والوقوف على توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات والتأكيد على نظافة المجازر خلال أيام العيد والتنسيق مع الجهات المعنية للتكثيف الحملات التفتيشية على محلات الجزارة والأسواق والشوادر ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى ولمكافحة الذبح خارج المجازر، وتم التنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة لتأمين أعمال المجازر وتم توفير وتيسير خدمة الذبح المجانى بالمجازر الحكمية للأهالى لذبح الأضاحى خلا أيام اعيد منعا للذبح خارج المجازر وحفاظا على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة.

وأشار عرفة إلى أنه تم إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر وعمل الأطباء و المعاونون العاملون بالمجازر وأقسام التفتيش بكامل القوة وإمداد المجازر بأعداد من الأطباء لمعاونة أطباء المجازر لإستيعاب الزيادة المتوقعة لأعداد المذبوحات وحرصا على إستمرار العمل على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد وتم التنبيه على مديرى البيطرية بنطاق المحافظة بالمتابعة المستمرة لأعمال الذبيح داخل المجازر خلال أيام العيد وتمت مخاطبة الوحدات المحلية لرفع درجة الإستعداد القصوى بالمجازر وضبط أعمال المجازر ماليا وإداريا وتوفير تأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات.

وأنهى عرفة تصريحاته الصحفية، بأنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية بعمل الصيانات الطارئة بالمجازر من ناحية الصرف الصحى والمياه والكهرباء وتزويدها بأدوات النظافة والمنظفات اللازمة والمطهرات والتأكيد على نظافة المجزر، كما يتم رفع جميع المخلفات التي تنتج عن الذبح داخل المجازر، وتم التنبيه على جميع الأطباء العاملين بالإدارات بالتفتيش على اللحوم بتكثيف المرور والإشتراك في الحملات التموينية على المحلات الجزارة والأسواق وخلال فترة عيد الأضحى لمنع الذبح خارج المجازر في الطرقات والأسواق للتأكد من سلامة اللحوم وضبط الأسعار وحفاظا على البيئة والصحة العامة وتم عمل حملات إرشادية للمواطنين بالإشتراك مع إدارة الإرشاد البيطرى لتوعية المواطنين في شراء الأضاحى والكشف عليها داخل المجزر.