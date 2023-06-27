"بيطرى الغربية": 18 مجزرا يعملون بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أنه يوجد 18 مجزرا ونقطة لذبح الأضاحي بجميع مراكز ومدن المحافظة، موضحًا أنه تم رفع حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات بين الأطباء البيطريين والمعاونين والعاملين خلال أيام العيد.

وأوضح أن جميع المجازر والنقاط المجانية تعمل بنظام الورديتين، والعمل بالمجازر العمومية يبدأ في السابعة صباحا، بينما العمل في نقاط الذبح يكون في السابعة والنصف صباحا خلال أيام عيد الأضحى.

وأشار الي أن المديرية أعلنت رفع حالة الطوارئ استعدادا إلى عيد الأضحى المبارك، وجرى إلغاء الإجازات وزيادة عدد الأطباء والمعاونين والعمال داخل المجازر، وتوفير كل المواد الملونة، مناشدا المواطنين بضرورة الذبح داخل المجازر، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة، وأيضا أعمال الذبح بالمجان وفقا لتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.