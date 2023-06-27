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بركان أوبيناس يطلق غازات سامة فى بيرو واستعدادات لإجلاء آلاف المواطنين.. فيديو

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 12:46 م
بركان أوبيناس يطلق غازات سامة فى بيرو واستعدادات لإجلاء آلاف المواطنين.. فيديو بركان ـ أرشيفية
فاطمة شوقى

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بدأ بركان أوبيناس ، وهو الأكثر نشاطًا فى بيرو، فى إطلاق غازات سامة وصلت إلى بعض مناطق أريكويبا مثل كارمن دي تشاكلايا وباتي، حيث خرجت تلك الانبعاثات من فوهة على ارتفاع 1.2 كم ، وهو ما جعل السلطات تستعد لإجلاء الآلاف من السكان.

وأشار مركز عمليات الطوارئ الإقليمي فى موكويجوا (COER) إلى أنه حتى الآن لم ترد أى تقارير عن وقوع أضرار فى المنطقة أو في أريكويبا سوى اطلاق غازات سامة، والتى ساعدت الرياح على نقلها إلى مناطق أخرى وهو ما يؤثر سلبا على صحة المواطنين والحيوانات والطيور فى المنطقة، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

 

وأوصت السلطات البيروفية بالحفاظ على المسافة من البركان منذ أن تم تصنيف ارتفاعات فوهة البركان على أنها عالية المخاطر، وبالمثل، تستمر السلطات فى تنفيذ خطط طوارئ وتشجيع الرجال والنساء والأطفال على تغطية أنوفهم وأفواههم بملابس أو أقنعة مبللة. يجب أن تظل أبواب ونوافذ المنازل مغلقة لتجنب استنشاق الغازات.

 

وأكد علماء البراكين من معهد الجيولوجيا والتعدين والمعادن (Ingemmet) أن نشاط البركان قد زاد في الأشهر الأخيرة. تأثر سكان سانتا روزا دي فارا ويالاجوا بالرماد المنبعث من فوهة البركان ، لكن الرياح سمحت بمرورهم بسرعة.

 

وأشار المعهد الجيوفيزيائي في بيرو (IGP) في 22 يونيو إلى أن الانبعاثات المسجلة في بركان أوبيناس "تمثل بداية عملية ثورانية جديدة" وأنه ، نظرًا لتجربة الثلاثين عامًا الماضية ، فإن النشاط الحالي للبركان قد يستغرق الأمر بضعة أشهر "،  وأكد أن هذا حدث في ثورات الفترات 2006-2009 و 2013-2017 و 2019 التي شملت طرد الرماد البركاني.

 

ويشير الخبراء إلى أنه يوجد فى بيرو أكثر من 400 بركان، منها أوبيناس وسابانكايا، والأخيرة في أريكويبا، لا تزال في طور الانفجار ، في حين أن خمسة أخرى نشطة ، بما في ذلك ميستي وهواينابوتينا وتيكساني ويوكاماني وتوتوباكا.


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