بحوزته كيلو حشيش.. كمين أمنى ينهى مسيرة ديلر مدينة بدر

كتب أحمد حسني

استمعت نيابة الشروق وبدر، لأقوال متهم بحيازة كيلو من مخدر الحشيش في مدينة بدر، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهم اعترف بحيازته مخدر الحشيش لترويجه على عملائه والكسب غير المشروع منه، إلا أنه فوجىء بكمين أمني قام بإيقافه وتفتيشه والقبض عليه وبحوزته المواد المخدرة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:.

ضبط (أحد الأشخاص ) حال استقلاله سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - هاتف محمول).