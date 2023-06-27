"بايونيرز" تتصدر ترتيب شركات السمسرة بالبورصة بقيمة تداولات بـ891 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الحالي، بقيمة تداول بلغت 891.1 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.7%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 554.5 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.8%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 425.5 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.5%، وفي المركز الرابع تأتى شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 379.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.7%، وفي المركز الخامس شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 348.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.1%.

وجاء في المركز السادس شركة الأهلي مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 332.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.8%، شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 283.9 مليون جنيه بنسبة 5%، وحل في المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 280.3 مليون جنيه بنسبة 4.9%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا ثاندر لتداول الأوراق المالية، وسيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 266.1 مليون جنيه، 234.1 مليون جنيه، بنسبة 4.7%، 4.1% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 17665.29 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 3535.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 5242.31 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 21419.03 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 5361.91 نقطة.