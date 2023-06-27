اوعى حد يستغلك.. لا زيادة فى أسعار دخول شواطئ الإسكندرية فى عيد الأضحى

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ، تثبيت أسعار دخول الشواطئ ، وعدم زيادتها عن العام الماضى بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتثبيت أسعار دخول الشواطئ ، وأكدت على عدم وجود زيادة فى عيد الأضحى المبارك ،وذلك للتخفيف عن المواطنين ،مع تنظيم حملات تفتيشية دورية على الشواطئ لمنع التلاعب فى الأسعار و فرض رسوم أو اكراميات لإستغلال المصطافين ، وناشد الزائرين و الوافدين بالإبلاغ الفورى فى حالة التلاعب فى الاسعار مشيرا الى أن أرقام تليفونات الشكاوى مثبتة على بوابات الشواطئ .



وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى و هى ، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 3 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد و استعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه و للشمسية 10 جنيه ،عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيه للفرد.



أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، و شاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية .

أما فئة الشواطئ العامة وعددها 5 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط.



وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 29 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه و للشمسية 3 جنيه، و يسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.



وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 21 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد و استعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه و للشمسية 3 جنيهات.





