اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 يونيو 2023 05:50 م
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اوعى حد يستغلك.. لا زيادة فى أسعار دخول شواطئ الإسكندرية فى عيد الأضحى

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 04:30 م
اوعى حد يستغلك.. لا زيادة فى أسعار دخول شواطئ الإسكندرية فى عيد الأضحى شواطئ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ، تثبيت أسعار دخول الشواطئ  ، وعدم زيادتها عن العام الماضى بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتثبيت أسعار دخول الشواطئ ، وأكدت على عدم وجود زيادة فى عيد الأضحى المبارك ،وذلك للتخفيف عن المواطنين ،مع تنظيم حملات تفتيشية دورية على الشواطئ لمنع التلاعب فى الأسعار و فرض رسوم أو اكراميات لإستغلال المصطافين ، وناشد الزائرين و الوافدين بالإبلاغ الفورى فى حالة التلاعب فى الاسعار مشيرا الى أن أرقام تليفونات الشكاوى مثبتة على بوابات الشواطئ .

 وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى و هى ، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 3 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد و استعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه و للشمسية 10 جنيه ،عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيه للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، و شاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية .

أما فئة الشواطئ العامة وعددها 5 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط.

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 29 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه و للشمسية 3 جنيه، و يسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 21 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد و استعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه و للشمسية 3 جنيهات.


 


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اسعار دخول الشواطئ



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