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انتشال الجثة الثالثة من أسفل عقار سيدى بشر المنهار فى الإسكندرية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 10:28 ص
انتشال الجثة الثالثة من أسفل عقار سيدى بشر المنهار فى الإسكندرية جانب من رفع الأنقاض
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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تمكنت قوات الحماية المدنية فى الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء ،من انتشال ثالث جثة من ضحايا عقار شارع خليل حمادة بمنطقة سيدى بشر بحى المنتزه أول من تحت الأنقاض ،ويدعي " عبد الله يوسف محفوظ "   ،وكانت الحماية المدنية تمكنت من انتشال جثتين أمس، وهما  شاب يدعى "مصطفى عثمان أبكر" 22 سنة، و " حمدي السيد احمد " 40 سنة  وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار الكائن باستخدام عدد من المعدات، لتسهيل عمليات البحث أسفل لعقار المنهار. 

 

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتقل إلى موقع انهيار الجزء الأمامى من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى المنتزه أول، والمكون من 13 طابقا، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث من أجل التعامل مع الحادث على أرض الواقع. 

 

وأوضح الشريف أن العقار حدث به انشطار نصفى رأسى، وجار التأكد من وجود أى سكان أسفل الأنقاض، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة، وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار.

 

وشدد المحافظ على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدنى والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعى مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

اعمال رفع الأنقاض بعقار خليل حمادة بالإسكندرية
اعمال رفع الأنقاض بعقار خليل حمادة بالإسكندرية

 

اعمال رفع الأنقاض من عقار الإسكندرية
اعمال رفع الأنقاض من عقار الإسكندرية

 

 

اعمال رفع الأنقاض من عقار الإسكندرية_1
اعمال رفع الأنقاض من عقار الإسكندرية_1

 

 

رفع الأنقاض للبحث عن مفقودين أسفل عقار الإسكندرية
رفع الأنقاض للبحث عن مفقودين أسفل عقار الإسكندرية

 


 


 

 


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