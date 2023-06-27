الولايات المتحدة ترحب بإفراج صربيا عن ثلاثة ضباط شرطة من كوسوفا

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رحبت الولايات المتحدة بإفراج صربيا عن ثلاثة عناصر من شرطة كوسوفا.. حيث كانت محكمة صربية أمرت أمس، بالإفراج عن ثلاثة ضباط شرطة كانوا قد اعتقلوا، في وقت سابق من هذا الشهر، مع تصاعد التوترات بين بريشتينا وبلجراد.



جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش؛ للحث على وقف تصعيد التوترات مع كوسوفا.



وجدد بلينكن، بحسب البيان، التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هجمات استهدفت قوة كوسوفو (كفور)، وهي قوة حفظ السلام الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) في كوسوفا.



كما شدد على استمرار دعم الولايات المتحدة لخطة الاتحاد الأوروبي المكونة من ثلاث نقاط، وحث صربيا على اتخاذ خطوات فورية من أجل تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية التطبيع.



وكان ضباط الشرطة الثلاثة قد اعتقلوا منتصف الشهر الجاري.. وقالت صربيا إنهم عبروا الحدود إلى الدولة من كوسوفا، بينما أصرت سلطات كوسوفا على أنهم اختطفوا داخل كوسوفا ونُقلوا إلى سجن صربي.



يذكر أن اعتقال رجال الشرطة الثلاثة، كان الأحدث في سلسلة من التطورات التي أثارت التوتر بين كوسوفا وصربيا، وأججت المخاوف من تجدد العنف بين الدولتين اللتين دارت بينهما حرب في السابق.