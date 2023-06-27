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النيابة الإدارية تجرى معاينة تصويرية لموقع انهيار عقار سيدى بشر بالإسكندرية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 02:36 م
النيابة الإدارية تجرى معاينة تصويرية لموقع انهيار عقار سيدى بشر بالإسكندرية عقار الإسكندرية
كتب عبد الله محمود

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أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية - القسم الأول، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، معاينة تصويرية لموقع عقار الإسكندرية المنهار والكائن بمنطة سيدي بشر التابعة لحي المنتزه أول.
 
 
وذلك بناءً على تكليف المستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية.
 
وانتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار حسام هنداوي مدير النيابة، وعضوية كل من المستشار أيمن عبد المهيمن، والمستشار إسلام يوسف، لموقع العقار المنهار، والذي اتضح أنه مكون من دور أرضي وأربعة عشر دورًا علويًا، ويقع بشارع خليل حماده بمنطقة سيدي بشر بحري بنطاق حي أول المنتزه.
 
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وتبين من المعاينة، انشطار العقار رأسيًا لأسفل بانهيار الجزء الأيمن من العقار في اتجاه واجهة العقار حتى سطح الأرض، مع بقاء الجانب الأيسر دون أن يتعرض للانهيار،  وذلك صباح يوم أمس الإثنين الموافق 26 / 6 / 2023، وأن حصيلة الضحايا حتى الآن ثلاثة حالات وفاة وإصابة واحدة، مع استمرار جهود الحماية المدنية باستكمال رفع الانقاض.
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كما تبين من التحقيقات، أن العقار مبني منذ عام 1975، وأن مالك الدور الرابع عشر علوي أحدث به إضافات إنشائية دون ترخيص في غضون شهر يونية 2023.
 
وقررت النيابة استدعاء كلًا من مدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بحي المنتزه أول، وجار استكمال التحقيقات.
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النيابة الإدارية

انهيار عقار

سيدى جابر

عقار الاسكندريه

معاينة تصويره



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