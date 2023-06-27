المظلات الشمسية .. توفر الوقاية للحجاج في مشعر عرفات

عرفات - محمود عبد الراضي

حرص حجاج بيت الله الحرام على اقتناء المظلات الشمسية بألوانها المختلفة وصناعاتها المتنوعة وأحجامها لتوفير الوقاية من أشعة الشمس خلال وقوفهم بصعيد عرفات.

وتؤكد الإرشادات الوقائية والتوعوية لوزارة الصحة السعودية لجموع الحجاج ضرورة استخدام المضلات للوقاية من ضربات الشمس، فى حين بادرت الكثير من الجهات إلى تقديم وتوزيع آلاف المضلات كهدايا لحجاج بيت الله الحرام.

وخصصت وزارة الصحة 217 سريرًا لاستقبال حالات ضربات الشمس، منها 166 سريرًا في مستشفيات المشاعر المقدسة، و51 سريرًا في مكة المكرمة، إضافة إلى توفير عدد كبير من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فعاليتها في التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، وزودت جميع المرافق الصحية (المستشفيات والمراكز الصحية) بهذه المراوح.

كما نفذت "الصحة" عددًا من الدورات وبرامج التدريب الميداني للعاملين بهذه المرافق الصحية للتعامل مع حالات ضربات الشمس، وآلية علاجها، وطرق نقلها.

وفي السياق ذاته، كثفت الصحة رسائلها التوعوية والتثقيفية لضيوف الرحمن، والتي تتضمن طرق الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، محذرة الحجاج من التعرُّض المباشر لأشعة الشمس الحارة؛ لما لها من آثار سلبية.