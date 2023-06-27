المصريون بالخارج يشيدون بإستخدام المملكة للذكاء الإصطناعي في الحج لأول مرة

كتب محمود راغب

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه ولأول مرة تستخدم وزارة الداخلية السعودية الذكاء الإصطناعي بموسم حج 2023/1444 ، بإستخدام تقنيات متطورة لحج ذكي ، وذلك من خلال شراكة وزارة الداخلية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي (سدايا) ، وذلك من خلال إطلاق ثلاث منصات إلكترونية وهي منصة سواهر ، ومنصة بصير لإدارة الحشود ، ومنصة لوحة بيانات التحليلات المتقدمة .

وأوضح حنفي أن هذه المنصات تهدف إلى تفويج ذكي وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة بتقنيات حديثة ، وربط عدد من الطرق الرئيسية والفرعية في المشاعر المقدسة بمراكز عمليات متكاملة متخصصة في أنظمة الذكاء الإصطناعي ، وتحقيق تجربة موسم حج إستثنائي سخر التكنولوجيا لتحقيق التطلعات ، ووجود شبكة ذكية وكاميرات تحليل ذكية لتنظيم وإدارة الطرق وحركة الحجاج ، وتمكين رحلة حج ميسرة يطفي عليها الشعور بالطمأنينة والسكينة كل ذلك يدار بجهود فريق عمل متكامل وطني سعودي بني حوارزميات ذكاء إصطناعي وطنية بالشراكة مع (سدايا) .