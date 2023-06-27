اليوم السابع
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المصريون بالخارج يشيدون بإستخدام المملكة للذكاء الإصطناعي في الحج لأول مرة

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 10:31 م
المصريون بالخارج يشيدون بإستخدام المملكة للذكاء الإصطناعي في الحج لأول مرة الحج
كتب محمود راغب

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قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه ولأول مرة تستخدم وزارة الداخلية السعودية الذكاء الإصطناعي بموسم حج 2023/1444 ، بإستخدام تقنيات متطورة لحج ذكي ، وذلك من خلال شراكة وزارة الداخلية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي  (سدايا) ، وذلك من خلال إطلاق ثلاث منصات إلكترونية وهي منصة سواهر ، ومنصة بصير لإدارة الحشود ، ومنصة لوحة بيانات التحليلات المتقدمة .
 
وأوضح حنفي أن هذه المنصات تهدف إلى تفويج ذكي وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة بتقنيات حديثة ، وربط عدد من الطرق الرئيسية والفرعية في المشاعر المقدسة بمراكز عمليات متكاملة متخصصة في أنظمة الذكاء الإصطناعي ، وتحقيق تجربة موسم حج إستثنائي سخر التكنولوجيا لتحقيق التطلعات ، ووجود شبكة ذكية وكاميرات تحليل ذكية لتنظيم وإدارة الطرق وحركة الحجاج ، وتمكين رحلة حج ميسرة يطفي عليها الشعور بالطمأنينة والسكينة كل ذلك يدار بجهود فريق عمل متكامل وطني سعودي بني حوارزميات ذكاء إصطناعي وطنية بالشراكة مع (سدايا) .
 
 
 
 
 
 

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