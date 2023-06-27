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الكهرباء: اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية للمصطافين

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 05:40 ص
الكهرباء: اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية للمصطافين وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن شركتى الإسكندرية والبحيرة لتوزيع الكهرباء، اتخذوا كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية للمصيفيين من خلال إعلان رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المحافظات التابعة لهم وتوفير ماكينات ديزل و فرق طوارئ للتدخل السريع في حالة حدوث أعطال فنية طارئة.
 
و أضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع "، أنه من المتوقع أن تزيد معدلات اﻻستهلاك بدأ من يوليو المقبل بهذه المدن بنسبة تصل لـ50%عن معدلات استهلاك الشتاء ، لافتا إلى أن شركتى الإسكندرية و البحيرة قرروا تكثيف حملات التحصيل بالقرى والمنشآت السياحية.
 
وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن تصل إجمالى قيمة إصدار صغار المشتركين بالمدن الساحلية لحوالى 85 مليون جنيه، و تتجاوز الـ100 مليون جنيه لكبار المشتركين، مشيرا إلى نسب التحصيل بشركة البحيرة و الاسكندريه لتوزيع الكهرباء مرتفعة بجميع القطاعات بنسبة تصل لـ 100%.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الساحل الشمالي

مرسي مطروح

فواتير الكهرباء



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