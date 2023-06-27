

وقال الرئيس بوتين، في مستهل اجتماعه مع قادة الأجهزة الأمنية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين :"جمعتكم اليوم لمناقشة الوضع الذي نشأ في الوقت الراهن، وسنتحدث عن المهام الماثلة أمامنا على ضوء تحليل تلك الأحداث التي وقعت في البلاد"، فيما شكر الرئيس بوتين الأجهزة الأمنية على عملها خلال الأيام الأخيرة.



وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، أنه "بعد إلقاء الكلمة يعقد الرئيس فلاديمير بوتين حاليا اجتماعا بمشاركة المدعي العام إيجور كراسنوف ورئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو، ووزيري الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف والدفاع سيرجي شويجو، ومدير جهاز الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف، وقائد الحرس الوطني فيكتور زولوتوف، ومدير هيئة الحراسة الفدرالية دميتري كوتشنيف ورئيس لجنة التحقيقات ألكسندر باستريكين".



وكان الرئيس بوتين قد توجه في وقت سابق من اليوم، بكلمة إلى المواطنين الروس بشأن محاولة التمرد المسلح لشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يوم 24 يونيو.



وأكد بوتين أن محاولة التمرد كان سيتم التصدي لها في كل الأحوال، وشكر المواطنين على الحفاظ على الوحدة، معبرا كذلك عن امتنانه لكل من ساهم في تسوية الوضع.