القومى للمرأة يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات بخالص التهانى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سيادته بموفور الصحة والعطاء، وأن يعينه على القيام بمهامه العظيمة لخدمة وحماية الوطن .

كما وجه المجلس القومى للمرأة التهنئة، لجموع الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، داعين أن يعيده على جموع الشعب المصري والأمه العربية و الأسلامية بالخير واليمن والبركات.