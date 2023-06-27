اليوم السابع
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القومى للمرأة يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 11:04 ص
القومى للمرأة يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات بخالص التهانى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سيادته بموفور الصحة والعطاء،  وأن يعينه على القيام بمهامه العظيمة لخدمة وحماية الوطن .
 
كما وجه المجلس القومى للمرأة التهنئة، لجموع الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، داعين أن يعيده على جموع الشعب المصري والأمه العربية و الأسلامية بالخير واليمن والبركات.
 
 

القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

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الرئيس السيسى



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