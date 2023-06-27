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القطارات الإسبانية.. تفاصيل تطوير خطوط "القاهرة ـ أسوان" وأسعار التذاكر

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 05:00 ص
القطارات الإسبانية.. تفاصيل تطوير خطوط "القاهرة ـ أسوان" وأسعار التذاكر أسعار تذاكر القطارات الإسبانى
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع أسعار تذاكر القطارات الإسبانى من القاهرة إلى أسوان، بعد تطويرها بالكامل، والتى تخدم مدن ومراكز ومحافظات الصعيد، والقطار يضم عربات درجة أولى وعربات درجة ثانية وعربات بوفيه.
 
الواسطى الدرجة الأولى 55 جنيها، والدرجة الثانية 40 جنيها.
 
الفيوم الدرجة الأولى 60 جنيها، والدرجة الثانية 45 جنيها.
 
بنى سويف الدرجة الأولى 60 جنيها، والدرجة الثانية 45 جنيها.
 
مغاغة الدرجة الأولى 75 جنيها، والدرجة الثانية 60 جنيها.
 
بنى مزار الدرجة الأولى 80 جنيها، والدرجة الثانية 60 جنيها.
 
المنيا الدرجة الأولى 90 جنيها، والدرجة الثانية 70 جنيها.
 
ملوى الدرجة الأولى 105 جنيهات، والدرجة الثانية 75 جنيها .
 
ديروط الدرجة الأولى 110 جنيهات، والدرجة الثانية 80 جنيها .
 
القوصية الدرجة الأولى 110 جنيهات، والدرجة الثانية 80 جنيها.
 
أسيوط الدرجة الأولى 120 جنيها، والدرجة الثانية 85 جنيها .
 
أبو تيج الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها .
 
صدفا الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها .
 
طما الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها .
 
طهطا الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها.
 
المراغة الدرجة الأولى 130 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها .
 
سوهاج الدرجة الأولى 130 جنيها، والدرجة الثانية 100 جنيه .
 
المنشاة الدرجة الأولى 130 جنيها، والدرجة الثانية 100 جنيه.
 
جرجا الدرجة الأولى 135  جنيها، والدرجة الثانية 100 جنيه.
 
فرشوط الدرجة الأولى 145 جنيها، والدرجة الثانية 110 جنيها .
 
نجع حمادى الدرجة الأولى 145 جنيها، والدرجة الثانية 110 جنيهات .
 
دشنا الدرجة الأولى 150 جنيها، والدرجة الثانية 110 جنيهات .
 
قنا الدرجة الأولى 155 جنيها، والدرجة الثانية 115 جنيها.
 
قفط الدرجة الأولى 160 جنيها، والدرجة الثانية 120 جنيها .
 
قوص الدرجة الأولى 160 جنيها، والدرجة الثانية 120 جنيها.
 
الأقصر الدرجة الأولى 165 جنيها، والدرجة الثانية 120 جنيها .
 
 أسنا الدرجة الأولى 170 جنيها، والدرجة الثانية 125 جنيها .
 
أدفو الدرجة الأولى 180 جنيها، والدرجة الثانية 135 جنيها.
 
كلابشة الدرجة الأولى 190 جنيها، والدرجة الثانية 135 جنيها.
 
كوم امبو الدرجة الأولى 195 جنيها، والدرجة الثانية 145 جنيها.
 
دراو الدرجة الأولى 195 جنيها، والدرجة الثانية 145 جنيها.
 
أسوان الدرجة الأولى 200 جنيه ، والدرجة الثانية 145 جنيها.
 
اسعار تذاكر القطارات الأسبانى (1)
اسعار تذاكر القطارات الأسبانى (1)

اسعار تذاكر القطارات الأسبانى (2)
اسعار تذاكر القطارات الأسبانى (2)
 

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