اليوم السابع
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القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك لسرقته فى الجيزة

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 03:18 م
القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك لسرقته فى الجيزة كلبش -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك لسرقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طفل، به آثار اعتداء، بإجراء التحريات تبين أن الطفل يعمل سائق توك توك، وأنه خرج للعمل واختفى عقب ذلك  حتى تم العثور على جثته. 
 
وتم نقل الجثة إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن شخصين وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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