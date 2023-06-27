العيد فرحة.. استعدادات مكثفة وطوارئ لتأمين الاحتفالات.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، العيد فرحة.. استعدادات مكثفة وطوارئ لتأمين الاحتفالات فى عيد الأضحى.. «الداخلية» تؤمن فرحة المصريين وانتشار أمنى بمحيط الحدائق.. «الصحة» ترفع مستوى الجاهزية القصوى على مدار الساعة.. رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال الإجازة.. فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية خلال أيام العيد لطرح اللحوم بأسعار مخفضة.



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