اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 يونيو 2023 06:53 م
أكرم القصاص
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العراق يعلن ضبط 13 صهريجا مخالفا للطاقة فى محافظة واسط والقبض على أصحابها

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 06:07 م
العراق يعلن ضبط 13 صهريجا مخالفا للطاقة فى محافظة واسط والقبض على أصحابها العراق
وكالات

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 13 صهريجاً مخالفاً في محافظة واسط.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز ودوريات مديرية شرطة الطاقة المتمثلة باللواء الخامس، تمكنت وبالتنسيق مع شعبتي استخبارات وأمن أفراد شرطة الطاقة من ضبط 13 صهريجاً والقبض على أصحابها بمحافظة واسط".

وأضافت أن "العجلات كانت تحمل منتوجاً نفطياً مجهول الكمية والنوعية، وكذلك لتغيير المسار والوقوف في ساحات غير نظامية"، لافتة الى أنه "تم حجز الصهاريج وإيداع المتهمين في التوقيف تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

 

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