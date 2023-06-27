

وقال اليعقوبي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ملف مخيم الهول معقد جدا، ويعد هذا المخيم بمثابة القنبلة الموقوتة، خاصة أنه لا يتعلق بالعراق فقط"، مشيرا إلى أن "المخيم يقع خارج الأراضي العراقية، وفيه من كل جنسيات العالم، ومحمي من قوات التحالف الدولي".



وأوضح اليعقوبي أنه بدون تدخل المجتمع الدولي لغلق هذا الملف، سيبقى يشكل تهديدا خطيرا، ليس على العراق فقط، بل المنطقة والعالم بأسره"، مشيرا إلى أن "الحكومة بدأت بخطة طموحة، وتم تسليم الملف الأمني إلى ست محافظات، وسنشهد في الأيام القادمة تسارعا في إنجاز هذا الملف".