اليوم السابع
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العثور على جثة طفلة بعد تغيبها بقنا

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 10:04 ص
العثور على جثة طفلة بعد تغيبها بقنا جثة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الثلاثاء، على جثة طفلة داخل زراعات القصب، بقرية العسيرات التابعة لمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة فرشوط، يفيد العثور على جثة طفلة داخل زراعات القصب بقرية العسيرات في مركز فرشوط، وتبين العثور على جثة مكة.ح، 3 أعوام، وبها إصابة في رأسها داخل زراعات القصب بقرية العسيرات في مركز فرشوط، وذلك بعد تغيبها منذ أمس الإثنين.
 
 
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 

 


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