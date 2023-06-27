اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 يونيو 2023 02:39 م
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الصحة تطلق رسالة تحذيرية مهمة عن اللحوم.. تفاصيل

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 01:44 م
الصحة تطلق رسالة تحذيرية مهمة عن اللحوم.. تفاصيل رسالة تحذيرية هامة عن اللحوم
كتب وليد عبد السلام

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أطلقت وزارة الصحة والسكان رسالة تحذيرية عن اللحوم وقالت: عند شرائك اللحوم عليك التأكد من عدم وجود بقع بيضاء أو رمادية في اللحوم.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان : هذة البقع تدل على اصابة اللحوم بأحد الأمراض التى يمكن أن تنتقل للإنسان.
 
ونصح عبدالغفار بتناول الطعام خلال ساعات النهار وتجنب الأكل ليلًا، وتقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات صغيرة، لتجنب الإصابة بالتخمة وعسر الهضم، والإكثار من شرب المياه، وتناول اللحوم الحمراء بكميات معقولة، وتقليل كميات الأغذية التي تحتوي على (الدهون- النشويات- الكربوهيدرات)، والإكثار من تناول الفواكة والخضروات في كل وجبة.
 
وأوضح عبدالغفار أن إدارات مراقبة الأغذية بالمحافظات قامت بشن حملات استباقية على جميع المنشآت الغذائية وخاصة أماكن عرض وبيع وتخزين اللحوم ومصنعاتها والمشروبات والعصائر، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الفنادق، والمطاعم.
 
رسالة تحذيرية هامة عن اللحوم
رسالة تحذيرية هامة عن اللحوم

 


الصحة

اللحوم

المنشآت الغذائية



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