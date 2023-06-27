الصحة السعودية: تسجيل 287 حالة إصابة بالإجهاد الحرارى بين الحجاج

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الصحة السعودية، إنه تم تسجيل 287 حالة إصابة بالإجهاد الحراري بين الحجاج، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفي أجواء روحانية، مفعمة بالإيمان، تعالت أصوات الحجاج بمشعر عرفات :"لبيك اللهم لبيك"، حيث اكتست عرفات باللون الأبيض، فوقف الحجيج على جبل الرحمة، يستعدون لأداء صلاة الظهر والعصر جمع تقديم بمسجد نمرة فى مشهد مهيب.

وزحف الحجاج المصريون إلى مسجد نمرة من الصباح الباكر لأداء صلاتى الظهر والعصر اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم، حيث يعد مسجد "نمرة" من أهم المعالم فى مشعر عرفات وبه يصلى عشرات الآلاف من ضيوف الرحمن صلاتى الظهر والعصر فى يوم عرفة جمعا وقصرا، اقتداء بالرسول صلى عليه وسلم، وبنى المسجد فى الموضع الذى خطب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فى حجة الوداع، فى أول عهد الخلافة العباسية منتصف القرن الثانى الهجرى، ويقع إلى الغرب من المشعر وجزء من غرب المسجد فى وادى عرنة وهو وادى من أودية مكة المكرمة الذى نهى عليه الصلاة والسلام من الوقوف فيه، حيث قال المصطفى صلى عليه وسلم، "وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة"، وبطن وادى عرنة ليس من عرفة، ولكنه قريب منه.