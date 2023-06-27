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الشيخوخة تسجل رقم قياسى فى إيطاليا.. وتقرير: "عزاب كورونا" ضمن الأسباب

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 11:40 ص
الشيخوخة تسجل رقم قياسى فى إيطاليا.. وتقرير: "عزاب كورونا" ضمن الأسباب مسنون ـ أرشيفية
كتبت : فاطمة شوقى

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تصدرت إيطاليا قائمة الدول الأوروبية التي تمتلك عدد مسنين أكبر، مقابل تراجع في معدلات المواليد، أرجعه خبراء إلى عزوف الكثير من الشباب الإيطالي عن الزواج في الفترة التي انتشر فيها وباء كورونا قبل سنوات.

وكشف معهد الإحصاء الإيطالي "استات" في تقرير نشرته صحيفة "الجورنال" الإيطالية الثلاثاء، انخفاضا واضحاً في الخصوبة وزيادة في متوسط اعمار الإيطاليين، ما رجح كفة المسنين.

 

وأوضح التقرير أن معدل الخصوبة فى تراجع مستمر منذ سنوات (1.25) طفل لكل امرأة، وارتفع متوسط عمر الولادة الى 32.4 عاما ، وهو من بين اعلى المعدلات فى اوروبا.

في عام 2022، استمر معدل الشيخوخة في الارتفاع، حيث وصل إلى 187.6 من كبار السن لكل 100 شاب.

وتعد إيطاليا إحدى الدول "الأقدم" في الاتحاد الأوروبي، وبلغ عدد سكانها  من 1 يناير 2022  59.030.133 شخصًا، ولكن معرضة لأن تفقد نصف عدد سكانها حتى 2050، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة.

ووفقا للتقرير فإن عام 2020 كان العام الأكثر تأثيرا على شيخوخة ايطاليا ، وذلك بسبب انتشار وباء كورونا الذى ادى الى انخفاض حاد في حفلات الزفاف، بالاضافة إلى أن حالات الانفصال والطلاق سجلت زيادة قدرها 22.5% و 24.8% على التوالي ، مقارنة بعام الوباء، وكل ذلك ادى الى انخفاض معدل المواليد.

 

 

 


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