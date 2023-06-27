جاء ذلك خلال استقبال عطاف، ، بالجزائر العاصمة، للمستشار الخاص لرئيس الفترة الانتقالية في جمهورية بوركينافاسو، دريسا سوادوغو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بصفته مبعوثا خاصاً.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، شكل اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية بين الجزائر وبوركينافاسو وآفاق تعزيزها عبر تهيئة الظروف المواتية لتدشين حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي بين البلدين.

كما تطرق الطرفان إلى مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي، لاسيما الوضع الأمني في منطقة الساحل الصحراوي.