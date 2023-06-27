الرئيس الأوكرانى يطالب بـ"دعوة سياسية" لبلاده للانضمام إلى الناتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن بلاده لديها "كل الأسباب" لتلقي دعوة سياسية للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" عندما يعقد التحالف العسكري قمته الشهر المقبل. وكتب زيلينسكي على تطبيق تليجرام: "كل الأسباب متوفرة لتقديم دعوة سياسية لأوكرانيا للانضمام إلى الحلف".

وفى سياق آخر، أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المتحدة ستقدم دعمها الكامل لمسعى السويد للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي -وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- إن "العلاقة بين المملكة المتحدة والسويد تعود إلى أكثر من ألف عام وتلعب دورًا محوريًا أكثر من أي وقت مضى في الأمن الأوروبي اليوم".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: "رسالتي إلى أصدقائنا السويديين واضحة، المملكة المتحدة تبذل كل ما في وسعها لدعم انضمامهم إلى الناتو، وهو ما يجب أن يحدث في أقرب وقت ممكن لتعزيز دفاعاتنا وجعلنا جميعًا أكثر أمانًا".