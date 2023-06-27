اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الأمريكى ينفى صلة واشنطن أو حلف الناتو بالأحداث بين "فاجنر" وموسكو

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 09:18 ص
الرئيس الأمريكى ينفى صلة واشنطن أو حلف الناتو بالأحداث بين "فاجنر" وموسكو الرئيس الأمريكي جو بايدن
أ.ش.أ

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نفى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أي صلة لواشنطن أو حلف الناتو بالأحداث بين قوات "فاجنر" وموسكو.

وأشار الرئيس الأمريكي -وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إلى أن "هذا التمرد جاء في سياق صراع داخل النظام الروسي"، مؤكدا أن "الأمريكيين وحلفاءهم لا يريدون إعطاء أي ذريعة للرئيس بوتين لاتهام الغربيين أو حلف شمال الأطلسي"، مجددا في الوقت نفسه تأكيده "دعم واشنطن لكييف بغض النظر عما يحدث في موسكو". 

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد قال، أمس، إننا لن نسمح لأي محاولة تمرد تقوض وحدة روسيا، مشيرا إلى أن احتمالية تعاون المخابرات الأوكرانية مع قائد "فاجنر" قائمة، موضحا أن "الاستخبارات الروسية تحقق فيما إذا كانت أجهزة الاستخبارات الغربية متورطة فيما حدث السبت الماضي".

 


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