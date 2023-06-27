الرئاسة الأوكرانية: كييف تنتظر مقاتلات إف-16 بحلول نهاية العام

كتب أحمد عرفة

أكدت الرئاسة الأوكرانية، أن كييف قد تتسلم مقاتلات إف-16 بحلول نهاية العام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الاثنين، إنه اعتقل 3 أشخاص بتهمة التعاون مع أوكرانيا.

وذكر الجهاز على موقعه الإلكتروني إنه اعتقل واحداً من الثلاثة في منطقة أمور بالشرق الأقصى الروسي بتهمة إرسال أموال إلى أوكرانيا لشراء طائرات مسيرة ومعدات عسكرية أخرى.

كما اتهم اثنين من سكان بلدة يالطا في شبه جزيرة القرم بالاتصال بالمخابرات الأوكرانية وإمدادها بمعلومات عن الأوضاع في شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود، التي استولت عليها روسيا وضمتها من أوكرانيا في عام 2014.

والمعتقلون متهمون أيضاً بأنهم عرضوا تصوير منشآت عسكرية روسية وشن هجمات عليها.