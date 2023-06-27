الداخلية: رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد.. فيديو وصور

كتب محمود عبد الراضي

تكثف أجهزة وزارة الداخلية من استعداداتها لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الاستعداد القصوى تنفيذاً للخطط الأمنية التى اعتمدتها وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

رفعت كافة قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية درجة الإستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والإرتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية.. وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.

كما يضطلع مديرى الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والإلتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والإستقرار.