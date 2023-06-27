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الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على 4 كيانات لصلتها بمجموعة فاجنر

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 09:57 م
الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على 4 كيانات لصلتها بمجموعة فاجنر وزارة الخزانة الأمريكية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 4 كيانات لصلتها بمجموعة فاجنر، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، وصول قائد قوات فاجنر إلى بلاده.

يأتي هذا فى الوقت الذي اعتبر فيه لوكاشينكو محاولات تسوية الأزمة الأوكرانية سلميًا ليست سوى "تقليد دبلوماسي"، لافتًا إلى أن مثل هذا "التقليد" كان من الممكن أن ينقذ حياة مئات الآلاف من الأشخاص.

وقال لوكاشينكو - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية - : "إنهم يحاولون خداعنا بشأن خطط الغرب الحقيقية ونواياه. ولسوء الحظ، فإن محاولاتنا لحل الوضع من خلال المفاوضات السلمية يطلق عليها الآن اسم (التقليد الدبلوماسي)"، مُضيفًا أن ثمن هذا "التقليد" هو سقوط آلاف من الأرواح.


روسيا

فاجنر

أوكرانيا

الحرب الروسيه الاوكرانيه

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