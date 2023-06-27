اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 يونيو 2023 07:44 م
أكرم القصاص
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الخارجية الروسية تعلن استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية فى موسكو

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 06:47 م
الخارجية الروسية تعلن استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية فى موسكو وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي في روسيا، على خلفية تصريحات السفير الإسرائيلي في أوكرانيا، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخبارى.

وفي سياق آخر، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير الأوكراني لدى تل أبيب، يفغيني كورنيشوك، وذلك على خلفية انتقاداته لسياساتها المتعلقة بالصراع الحالي مع روسيا.

الخطوة جاءت على خلفية انتقادات من قبل السفارة الأوكرانية، على حسابها بموقع "فيسبوك"، قالت فيها إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية الدينية اختارت "مسار التعاون الوثيق" مع روسيا، كما أنها تقوم بأعمال تجارية كثيرة مع موسكو.

وأضافت أن "جميع البيانات ذات الصلة التي يدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي دائما ما تهدف لتبرير التقاعس الكامل لإسرائيل، فيما يتعلق بتقديم مساعدات دفاعية لأوكرانيا، على مدار العام ونصف الماضيين".
 
من جانبها، قالت الخارجية الإسرائيلية إنه من المقرر إجراء "حوار توضيحي" مع السفير الأوكراني كورنيشوك في الثالث من يوليو المقبل.
 
وأضافت أن إسرائيل تريد الاستمرار في التعاون مع أوكرانيا، موضحة أن تصرفات السفير " لا تساعد في ذلك".
 

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