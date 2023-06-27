التشيك تعلن تفكيك عصابة دولية لتهريب المهاجرين إلى غرب أوروبا

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أعلنت الشرطة التشيكية اليوم الثلاثاء تفكيك عصابة دولية يشتبه في قيامها بتهريب مهاجرين من تركيا إلى غرب أوروبا.



ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن الشرطة التشيكية قولها إنه تم إلقاء القبض على 14 مشتبها -13 أجنبيا لم يتم الكشف عن جنسياتهم ومواطن تشيكي- خلال مداهمات نفذت في أنحاء مختلفة بالبلاد على مدار الأيام الأخيرة الماضية.



وأشارت إلى أن الأشخاص يشتبه في تنظيمهم عمليات نقل لما لا يقل عن 1000 مهاجر غير شرعي منذ عام 2021؛ وتربحهم مليون يورو على الأقل.



وقد يواجه المهربون عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 16 عاما في حال تمت إدانتهم.



تجدر الإشارة إلى أن المهاجرين يستخدمون جمهورية التشيك كدولة عبور في طريقهم باتجاه دول غرب أوروبا.