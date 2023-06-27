اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البعثة الأممية في سوريا: حياة الملايين بشمال غربي البلاد على المحك

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 04:00 ص
البعثة الأممية في سوريا: حياة الملايين بشمال غربي البلاد على المحك الأمم المتحدة
ا ش ا

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قالت نائبة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، الاثنين، إن حياة الملايين في شمال غربي البلاد على المحك، ويجب أن تكون الأولوية للحفاظ عليها.
 
وشددت رشدي على ضرورة تمديد السماح بوصول المساعدات عبر الحدود، 12 شهراً، وذلك "نظراً للاحتياجات المتزايدة في شمال غربي سوريا"، كما طالبت الدول الأعضاء بمجموعة العمل الإنسانية، بضرورة تكثيف عمليات "الإعادة الكريمة" للأشخاص من مخيم الهول.
 
وأضافت أنها أثارت خلال اجتماع مجموعة العمل الإنسانية المنعقد في جنيف، "مخاوف بشأن تزايد الأعمال العدائية وتقارير عن وقوع إصابات بين المدنيين"، وقالت إن المدنيين والبنية التحتية المدنية "ليست هدفاً".

الامم المتحدة

سوريا

الحدود السورية



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