اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 يونيو 2023 11:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

البرهان: القوات المسلحة السودانية حريصة على انتقال السلطة إلى حكومة مدنية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 11:02 م
البرهان: القوات المسلحة السودانية حريصة على انتقال السلطة إلى حكومة مدنية عبد الفتاح البرهان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن كل من يستطيع حمل السلاح عليه التوجه لأقرب وحدة عسكرية لمواجهة التمرد، موضحا أن القوات المسلحة السودانية حريصة على انتقال السلطة إلى حكومة مدنية يختارها الشعب.

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني في كلمة له بثتها قناة القاهرة الإخبارية: "المتمردون ارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين"، داعيا شباب السودان للانضمام إلى الجيش السودانى لمواجهة الدعم السريع.

وتابع عبد الفتاح البرهان، أن ما حدث في دارفور من قبل الدعم السريع يرقى لجرائم ضد الإنسانية، مستطردا: "حميدتي حاول اختطاف البلاد لمصالحه الشخصية".

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني إن الجيش السوداني يعمل على مواجهة وتدمير مجموعات التمرد التابعة لحميدتي، مشيرا إلى أن هناك من استعان بالمرتزقة لتنفيذ جرائم ضد السودانيين.

وقال عبد الفتاح البرهان: "المتمردون حاولوا اختطاف الثورة لتحقيق مطامعهم الخاصة".

 

 

 


السودان

ازمه السودان

الخرطوم

القاهره الاخباريه

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة