الأمم المتحدة: عشرات الملايين يعانون من الاضطرابات المرتبطة بتعاطي المخدرات

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش إن عشرات الملايين من الناس يعانون من الاضطرابات المرتبطة بتعاطي المخدرات وأقل من خمسهم فقط يتلقون العلاج.



وأشار جوتيريتش في رسالته بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، الى ان متعاطي المخدرات يتعرضون للإيذاء مرتين: أولا بسبب الآثار الضارة للمخدرات نفسها، وثانيا بسبب ما يواجهونه من وصم وتمييز. وكثيرا ما يمكن أن يواجه الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات حواجز كبيرة تحول دون الحصول على العلاج وحتى الخدمات الصحية الخاصة بالأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتهاب الكبد. وفي الوقت نفسه، لا يزال تجار المخدرات يستهدفونهم، إذ يزيدون بسرعة إنتاج العقاقير الاصطناعية الخطيرة والشديدة الإدمان.



وأوضح جوتيريتش في رسالته التي وزعها اليوم المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، أن اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها يركز هذا العام على ضرورة إيلاء الاعتبار الأول للناس من خلال إنهاء الوصم والتمييز وتعزيز الوقاية. وهذا يعني التشديد على إعادة التأهيل، بدلا من العقاب والسجن لارتكاب مخالفات ثانوية تتعلق بالمخدرات. ويعني دعم حقوق الإنسان للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، بسبل منها توسيع نطاق برامج الوقاية والعلاج والخدمات الصحية. ويعني حماية الناس والمجتمعات على حد سواء من خلال وضع حد لإفلات تجار المخدرات الذين يستغلون معاناة الناس من العقاب. ويعني، قبل كل شيء، أن الحكومات تنير الطريق.



وقال جوتيريتش أنه عندما كان رئيسا لوزراء البرتغال، نفذنا تدابير غير جنائية فيما يتعلق بحيازة المخدرات للاستخدام الشخصي، بينما اتخذنا إجراءات صارمة ضد المتاجرين وقمنا بإعادة تخصيص الموارد للوقاية والعلاج وتدابير الحد من الضرر. ونتيجة لذلك، انخفضت معدلات استهلاك المخدرات ومعدلات انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بها، وصادرت الشرطة والجمارك كميات أكبر من المخدرات، والأهم من ذلك تم إنقاذ أرواح. واليوم، لدى البرتغال أحد أدنى معدلات الوفيات الناجمة عن الجرعة الزائدة والناجمة عن تعاطي المخدرات في أوروبا.



ودعا الأمين العام المجتمع العالمي الى مواصلة العمل لوضع حد لإساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها ووصمة العار التي يعاني منها متعاطو المخدرات في جميع أنحاء العالم.