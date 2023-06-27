اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 يونيو 2023 01:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الأقصر تشهد انطلاق حملة 100 يوم صحة لعلاج المواطنين.. صور

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 11:44 ص
الأقصر تشهد انطلاق حملة 100 يوم صحة لعلاج المواطنين.. صور جانب من الحملة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دشن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، فعاليات حملة 100 يوم صحة والتي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بهدف تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتفقد محافظ الأقصر، أعمال اصطفاف السيارات المجهزة الخاصة بالعيادات المتنقلة والقوافل العلاجية، والتي يتم من خلالها تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخري.

ووجه المستشار مصطفي ألهم، خلال متابعة إنطلاق حملة 100 يوم صحة، بوضع خطة عمل لتغطية الحملة لكافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة المناطق النائية وتكثيف التوعية بالحملة للوصول لأكبر عدد من المواطنين، حيث قالت وزارة الصحة والسكان إن المواطن يستطيع الكشف والعلاج بالمجان بمبادرة 100 يوم صحة وذلك من خلال العيادات الثابتة أو المتحركة في محافظات الجمهورية من 9 صباحا وحتى 9 مساء.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أعلن تفاصيل حملة «100 يوم صحة»، التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، من النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب اصطفاف العيادات الطبية المتنقلة، وسيارات الإسعاف، والسيارات الخاصة بتنفيذ القوافل العلاجية وسيارات الأشعة المتنقلة، والمبادرات الرئاسية بالمحافظات، وأكد وزير الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية على الارتقاء والنهوض بالمبادرات والخدمات الصحية المقدمة من خلال وحدات الرعاية الأولية والعيادات المتنقلة وعيادات صحة المرأة والفرق الطبية المتنقلة في جميع محافظات الجمهورية.

الأقصر تشهد إنطلاق حملة 100 يوم صحة
الأقصر تشهد إنطلاق حملة 100 يوم صحة

 

المحافظ يتابع حملة 100 يوم صحة للكشف وعلاج المواطنين برعاية الرئيس
المحافظ يتابع حملة 100 يوم صحة للكشف وعلاج المواطنين برعاية الرئيس

 

 

المحافظ يشهد إنطلاق حملة 100 يوم صحة للكشف وعلاج المواطنين
المحافظ يشهد إنطلاق حملة 100 يوم صحة للكشف وعلاج المواطنين

 

 

إنطلاق حملة 100 يوم صحة للكشف وعلاج المواطنين بالأقصر
إنطلاق حملة 100 يوم صحة للكشف وعلاج المواطنين بالأقصر

 

 

فعاليات إنطلاق حملة 100 يوم صحة للكشف وعلاج المواطنين
فعاليات إنطلاق حملة 100 يوم صحة للكشف وعلاج المواطنين

 

 

متابعة إنطلاق حملة 100 يوم صحة للكشف وعلاج المواطنين
متابعة إنطلاق حملة 100 يوم صحة للكشف وعلاج المواطنين

 


 


 

 


الاقصر

حملة 100 يوم صحة

اخبار اليوم

مبادرة صحية بالاقصر

اخبار الاقصر

وزارة الصحة والسكان

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة