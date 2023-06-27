اعرف أنواع التهابات الجهاز التنفسي السفلي وطرق تقليل المخاطر

التهابات الجهاز التنفسي السفلي (LRTIs) هي أنواع من الالتهابات التي تصيب الرئتين والشعب والقصبة الهوائية ، يمكن أن تحدث هذه العدوى بسبب مجموعة متنوعة من الكائنات الحية الدقيقة ، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والفطريات، من الأمثلة الشائعة على LRTIs الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية والسل،و إليك بعض النصائح لتقليل المخاطر، وفقا لما نشره موقع "ndtv".
اعرف أنواع التهابات الجهاز التنفسي السفلي وطرق تقليل المخاطرالثلاثاء، 27 يونيو 2023 04:00 ص
الجهاز التنفسي
كتبت ميرفت رشاد
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