اعترافات طالب قتل سائق "توك توك" لسرقته فى مدينة طنطا

كتب أحمد حسني

استمعت النيابة العامة لأقوال طالب متهم بقتل سائق "توك توك" لسرقته في مدينة طنطا.

المتهم اعترف أمام جهات التحقيق، بأنه كان بحاجة إلى الأموال، فقام باستقلال مركبة "التوك توك" قيادة المجنى عليه، لتوصيله إلى إحدى القرى، وحال وصولهما قام بخنقه باستخدام قطعة من القماش حتى أودى بحياته وتركه وقام بسرقة (التوك توك والهاتف المحمول) الخاصين بالمجنى عليه.

قوات الأمن تمكنت من ضبط الطالب وبحيازته المسروقات، لتنتهي قصته خلف القضبان.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثمان (أحد الأشخاص) بدائرة المركز، تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه، وتبين أنه (طالب - مقيم بدائرة المركز) وأن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة.