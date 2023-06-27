استمرار نفرة الحجيج إلى مزدلفة والسياحة تتابع مغادرة حجاج الشركات

رسالة مكة المكرمة: محمد أسعد

520 أتوبيسا ترافق حجاج السياحة فى النفرة ثم نقلهم إلى مخيمات منى

بدأت منذ قليل نفرة الحجيج من صعيد عرفات إلى مشعر مزدلفة بعد أداءهم الركن الأعظم للحج وهو الوقوف بعرفة، وقد شهدت جميع الطرق المؤدية من عرفات إلي مزدلفة زحاما شديدا من الحجيج سواء السائرين علي الأقدام أو مرتادي السيارات المختلفة، وقد بذلت السلطات السعودية جهدا كبيرا لتسهيل نفرة الحجيج والحفاظ علي سلامتهم، وجاءت نفرة الحجيج بعد أن أمضي الحجاج اليوم في عرفات الله ما بين الدعاء والتلبية والتكبير ومع غروب شمس عرفة بدأت نفرة أفواج الحجيج إلى مزدلفة حيث من المقرر أن يؤدوا صلاتي المغرب والعشاء قصرًا وجمعا ثم يجمعون الحصوات استعدادا لرمي جمرة العقبة ثم الرجم طوال أيام التشريق واستكمال مناسك الحج.

وقد اتخذت بعثة الحج السياحي وشركات السياحة إستعداداتها لنفرة حجاج الشركات من عرفات الي المزدلفة، ووجهت سامية سامى رئيس بعثة الحج السياحي اللجان الفرعية خاصة الطبية والتائهين والمفقودات لمتابعة نفرات حجاج الشركات ومتابعتهم طوال تواجدهم في مشعر مزدلفة وحتي وصولهم مخيمات مني ، وقامت البعثة ولجانها بمتابعة حجاج شركات السياحة منذ التصعيد على عرفات واداء المشاعر وصولا الى النفرة حتى المزدلفة، انتهاءا برمى الجمرات.

وشكلت رئيس البعثة غرفة عمليات مركزية من قيادات وأعضاء البعثة لتقوم بالمتابعة على مدار الساعة مع كافة لجان البعثة التي انتشرت من الصباح الباكر بين مخيمات الحجاج بصعيد عرفات ، وستستمر فى عملها للانتقال إلى مشعري مزدلفة ومنى.

وقالت سامية سامي ان عملية النفرة من عرفات ستسير بسهولة رغم الزحام بفضل الجهود والتنظيم السعودي الرائع للحج والتسهيل علي الحجاج ، بجانب خبرة الشركات وتوافر سيارات حديثة والتنظيم الدقيق كما حدث بعملية التصعيد ، خاصة وأن جميع مخيمات السياحة بعرفات قريبة من بداية النفرة









وشدد أحمد إبراهيم عضو بعثة الحج السياحي وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة و لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات علي ان البعثة تتواصل علي مدار الساعة مع كافة لجانها المنتشرة بين الحجاج طوال أيام المشاعر المقدسة وتم تكليف رؤساء تضامنات شركات السياحة بضرورة اخطار اللجان والبعثة اولا باول باية تطورات مع تكليفهم بالتدخل الفوري لحل اية مشاكل تواجه الحجاج.

وقال هشام أمين عضو بعثة الحج ان اكثر من ٤٠٠ أتوبيس التي رافقت الحج السياحي ببرامج الخمس نجوم والاقتصادي بجانب حوالي ١٢٠ أتوبيس مرافقة الحجاج البري، وجميع السيارات موديلات حديثة ترافق حجاج الشركات خلال النفرة

وأضاف أن البعثة تواصلت مع كافة شركات النقل التي تعاقدت معها الشركات لتوفير سيارات بمواصفات معينة لنفرة الحجيج والتأكد من الالتزام بكل المواصفات التي تم الاتفاق عليها في السيارات .

واكد سيد خاطر أن البعثة مستمرة في متابعة احوال الحجاج في مشعر مزدلفة ومتابعتهم حتي وصولهم إلى مخيماتهم بمشعر مني لاستكمال مناسك الحج مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتفق عليها خلال عملية النفرة حفاظا علي سلامة الحجاج.

ومن جانبه أكد ناصر تركى عضو اللجنة العليا وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ان الشركات نجحت في وجود سيارتها في مواقف أتوبيسات ملاصقة لمخيمات الحجاج لراحتهم وسرعة نفرتهم الي مزدلفة ، كما تم التأكيد على وجود عدد من المشرفين ذوي الخبرة لإرشاد السيارات إلى أماكن المخيمات ووصولهم إليها بسلام