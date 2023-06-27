إنشاء أرصفة جديدة ومناطق لوجيستية.. تفاصيل تطوير ميناء السخنة.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل ، مشروع تطوير ميناء السخة، ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ويتم انشاء ارصفة جديدة ومناطق لوجيستية ومساحات تداول السلع.

كما يتم تعميق غاطس السفن لـ 18 متر تقريبا، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن تطوير الميناء واستخدامات الأرصفة الجديدة ذات الأنشطة المتنوعة.

كما يتم إنشاء رصيف الحاويات بطول (5584) متر وساحات تداول (6.600.000) متر مربع، وإنشاء رصيف البضائع العامة بطول (7369) متر وساحات تداول بمساحة (2.490.227) متر مربع.

وجار إنشاء رصيف دحرجة السيارات بطول (1060) متر وساحات تداول بمساحة (925.743) متر مربع، وإنشاء

رصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول (1400) متر وساحات تداول بمساحة (632.445) متر مربع.

رصيف الفحم بطول (730) متر وساحات تداول بمساحة (457.974) متر مربع.

رصيف صب سائل بطول (1180) متر وساحات تداول بمساحة (430.753) متر مربع.

جارى تكويد الأرصفة والساحات تبعاً لما هو معمول به بالمعايير العالمية.

جارى إنشاء 4 أحواض جديدة و18 كيلومتر أرصفة بحرية بعمق 18 متراً.

إنشاء ساحات تداول بمساحة 9.6 مليون متر مربع.

جارى انشاء مناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2.

تنفيذ شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح/الفيوم.

إنشاء طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارات؛ ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء. إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 متر.