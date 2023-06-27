اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 يونيو 2023 10:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إنتاج التقارير بالقنوات الإخبارية وأثرها على الجمهور فى رسالة دكتوراه بإعلام القاهرة

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 09:13 م
إنتاج التقارير بالقنوات الإخبارية وأثرها على الجمهور فى رسالة دكتوراه بإعلام القاهرة مناقشة رسالة الدكتوراة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناقش الباحث أحمد محمد محمود إبراهيم رسالة الدكتوراه فى الإعلام تحت عنوان " انتاج التقارير في القنوات الإخبارية العربية والقنوات الموجهة وأثرها على اتجاهات الجمهور نحو الأزمات السياسية العربية" وذلك بكلية الإعلام جامعة القاهرة.
 
وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور حسن عماد مكاوي أستاذ الاعلام والعميد السابق لكلية الاعلام مناقشا ورئيسا، والدكتورة هويدا مصطفي أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام جامعة فاروس والعميد السابق لكلية الاعلام جامعة القاهرة "مشرفا"، والدكتور مصطفي عبد الوهاب المستشار بالهيئة الوطنية للإعلام مناقشا.
 
98d45abf-0621-43ae-a4b7-dde227e5fce7
 

 

 
اهتم الباحث بتناول دراسة كيفية انتاج التقارير في القنوات الإخبارية العربية والقنوات الموجهة وتأثيرها في تغيير اتجاهات المشاهدين نحو الأزمات السياسية العربية وذلك بالتطبيق علي الأزمة السورية كنموذج من خلال التغطية المتعلقة بأخبار الأزمة السورية بقناتي روسيا اليوم كنموذج للقنوات الموجهة و قناة اكسترا نيوز كنموذج للقنوات العربية.
6c8ddf2f-2e82-479b-8530-03c99ead519e.
 
حيث خلصت الدراسة إلي أن تناول الشأن الداخلي المصري  والمصداقية وثقافة المذيعين كانت من أهم أسباب الثقة في القنوات المصرية الإخبارية  حيث كانت ثقة المبحوثين بالقنوات المحلية أكبر من ثقتهم بالقنوات الموجهة.
 
ddea542d-da50-4c7d-8f6e-569f4a6abad7
 

 

وعن طبيعة المواد التي يهتم المشاهدون بمتابعتها في القنوات الإخبارية جاءت نشرات الأخبار في المقدمة بينما تلتها في المرتبة الثانية المواد الوثائقية ثم التقارير المصورة ، وأن 53.8% من المشاهدين  يتأثرون بالتقارير المعروضة ويتبنون وجهة نظر القناة الإخبارية بينما 46.3% يرون أن تلك التقارير لم تساهم في تبنيهم لوجهة نظر القناة .
 
508ce22e-e6bc-4bcc-b88e-6ebd72ae56d4
 

 

كما  أن 60% من مشاهدي القنوات الإخبارية عموما قاموا بتغيير القناة التي كانوا يتابعونها بسبب نوعية التقارير الإخبارية المقدمة بتلك القنوات.، وكانت اهم أسباب التوقف عن متابعة قناة اخبارية هي تحريف الأخبار والتحريض علي العنف وطريقة عرض الأخبار .
 
 
 

التعليم العالى

رسالة دكتوراة

اخبار مصر

اخبار مصرية

القنوات الفضائية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة