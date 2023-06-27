إلغاء 1400 رحلة طيران و300 ألف أسرة بلا كهرباء فى أمريكا بسبب العواصف

كتبت: نهال أبو السعود

ضربت عواصف رعدية الساحل الشرقي للولايات المتحدة وصولا إلى ساوث كارولينا ، ما أثر على أكثر من 60 مليون أمريكي تحت تهديد البرق والصقيع والرياح التي وصلت سرعتها إلى 70 ميل في الساعة، وفقا لشبكة ايه بي سي.

دفع الطقس القاسي شركات الطيران لإلغاء اكثر من 1400 رحلة جوية وكانت مطارات نيويورك وبوسطن واتلانتا الأكثر تضررا، وضربت عاصفة رعدية شديدة حتى ليل الاثنين في بالتيمور وواشنطن العاصمة ، وكذلك أجزاء من غرب نيويورك وبنسلفانيا ونيوجيرسي وديلاوير.

ومن المتوقع أن تضرب الرياح المدمرة واشنطن العاصمة وفيلادلفيا ونيويورك ، بينما تم إصدار ساعات من الفيضانات من فيرجينيا إلى نيويورك.

وفي الوقت نفسه، هناك أكثر من 300 ألف أسرة بلا كهرباء في جميع أنحاء ولايات تينيسي وكنتاكي وأركنساس وجورجيا وميتشيجان في أعقاب العواصف العنيفة.

وتسبب الطقس في نهاية هذا الأسبوع ما لا يقل عن 20 إعصارًا تم الإبلاغ عنه عبر الغرب الأوسط، وقالت السلطات المحلية إن هناك ثلاثة أعاصير مؤكدة في ولاية إنديانا ، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإلحاق أضرار أو تدمير عشرات المنازل.

وفي مقاطعة لونوك، أركنساس، لقي شخصان مصرعهما عندما سقطت شجرة على منزل متنقل، حسبما قال مسؤول في الطب الشرعي لشبكة ABC News، وقالت السلطات المحلية إن شخصا آخر قتل في سقوط شجرة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا.