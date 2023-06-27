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إعادة الأمل لحاج إندونيسى لإكمال مناسكه بعد إجراء عملية جراحية ناجحة له

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 09:40 ص
إعادة الأمل لحاج إندونيسى لإكمال مناسكه بعد إجراء عملية جراحية ناجحة له الحج-أرشيفية
عرفات - محمود عبد الراضي

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أعاد فريق طبي في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة الأمل لحاج إندونيسي بعد إجراء عملية ناجحة مكنته من إكمال مناسك الحج لهذا العام 1444هـ.
 
 وأوضحت وزارة الصحة أن الفريق الطبي في مركز أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير المتقدمة في المدينة الطبية تمكَّن من إجراء عملية ناجحة للقنوات المرارية المجهرية وقناة البنكرياس للحاج البالغ من العمر70 عامًا، وذلك بعد اكتشاف ورم في رأس البنكرياس، تسبب في انسداد القناة المرارية الكبدية، وانسداد في قناة البنكرياس، إضافة إلى التهاب حاد بالبنكرياس، الأمر الذي استدعى فتح صمام القناة الصفراوية، وقناة البنكرياس الرئيسة من خلال وضع دعامة معدنية دون حدوث أي مضاعفات بواسطة استخدام المنظار المجهري الدقيق والاستعانة بالأشعة لفتح الصِّمَام وزراعة دعامة معدنية دائمة، وحالته مستقرة.

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