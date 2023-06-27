إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الصحراوى الغربى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحرأوى الغربى فى نطاق مركز ألفشن بمحافظة بنى سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحرأوى الغربى فى نطاق مركز ألفشن جنوب المحافظة أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بنى سويف بـ 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى ألفشن المركزى وجارى اسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

واستقبل قسم الطوارئ الإستقبال بمستشفى ألفشن المركزى المصابين وهم: بيانات المصابين: محمد ممدوح محمد حسن 33 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات، عبد الله صالح محمد 21 عامًا، مصابًا بجرح بالوجه حوإلى 3 سم، رضا خلف عبد الحكيم 32 عامًا، مصابًا بسحجات وش كسر بالذراع الأيسر، سحر ممدوح محمد 18 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات ، عمار رضا خلف عبدالحكيم، عمره ستة أشهر بكدمات وسحجات، عبد الحكيم رضا خلف عبد الحكيم 3 أعوام، بكدمات وسحجات، أية محمد عبد الله شمس الدين 19 عامًا، بكدمات وسحجات، ضحى ممدوح محمد حسن 27 عامًا، بجروح باليد اليسرى، صباح حداد محمد عبد الله 45 عامًا، باشتباه كسر بالحوض، وجميعهم مقيمين بمحافظة المنيا.