اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 يونيو 2023 10:34 ص
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إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 10:33 ص
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا اسعاف
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى الجديد جنوب بوابة الرسوم بمركز المنيا.
 
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة  المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 8191 ا أ ج ملاكي، بالطريق الصحراوى الشرقى جنوب بوابة الرسوم بمركز المنيا، بسبب السرعة الزائدة.
 
 
وقد أسفر الحادث في إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة وهم نادية احمد عبد الغفار29 سنة، وبشرى محمود أمير 8 سنوات، وشقيقه عمرو 6 سنوات، ومحمود أمير محمد62 سنة، وأبنائه جنا 3 سنوات، وعلياء 18 سنة، وشيماء 23 سنة، مقيمون جميعا دار السلام، بالقاهرة.
 
تم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة. 
 



 

 


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