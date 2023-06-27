إزالة 11 حالة تعد بـ3 مدن بالقليوبية والمحافظ يشدد بالمتابعة الدورية خلال العيد

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، الإجراءات التى قامت بها مجالس المدن والأحياء بالمتابعة الدورية والميدانية خلال إجازة عيد الأضحى لرصد كافة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا على حقوق وهيبة الدولة، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات مجلس المحافظين الآخير برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبناء على الكتاب الدوري الصادر من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة، بتنفيذ إزالة فورية ل 2 حالة تعد على الأراضى الزراعية عبارة عن بناء بالطوب الأحمر والأسمنت بناحية سرياقوس، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب برصد حالتين تعدى (متغير مكانى) بقرية سنديون حيث تم إيقاف أعمال بناء خزان صرف صحي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم تنفيذ الإزالة بمعرفة المواطنين واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم تحقيقاً للصالح العام.

وفى مركز شبين القناطر، شنت الوحدة المحلية حملة مكبرة للمرور على كافة الأحواض بنطاق المركز والمدينة للوقوف على الحالة العامة ورصد أية مخالفة في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارة الزراعية، وأسفرت عن إزالة حالة تعد بناحية قرية القشيش بشبين القناطر حيث تم فك شدة خشبية تمهيدا لعمل أعمدة لدور أرضي خارج الحيز العمراني وكذلك فك شدة خشبية تمهيدا لعمل سقف دور ثاني علوي وكذلك فك شدة خشبية تمهيدا لعمل أعمدة لدور أول علوي خارج الحيز العمراني، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ تمت إزالة حالة متغير باكياد دجوى بطوخ وكذلك 2 شدة خشبية بقرية العمار لسقف الدورين الثانى والثالث العلوى بحد المنازل بجوار مسجد عزازى داخل الحيز العمراني، وفى قرية بلتان فور ورود إخطار من الجمعية الزراعية يفيد بوجود حالة بناء مخالف عبارة عن شدة خشبية بقرية بلتان وعلى الفور تم فك شدة خشبية لسقف دور أول علوي خارج الحيز العمراني على مساحة 100 متر بحوض رواتب البلد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

ومن جانبه أشار محافظ القليوبية، إلى أننا مستمرون فى مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومدن المحافظة والتعامل اللحظى معها، مشدداً على أنه لن يسمح نهائيا بأية تعديات جديدة وعدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء بدون مسوغ قانوني لذلك، لافتاً إلى استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفورى لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم.

وناشد المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة على أرقام الخط الساخن 114، وذلك على مدار 24 ساعة وهي (3212461 ) ورقم الواتس أب 01119992624 ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528 وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.