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"أوقاف دمياط": تجهيز 83 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 12:49 م
"أوقاف دمياط": تجهيز 83 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك صلاة العيد - أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

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أعلنت مديرية الأوقاف بدمياط عن تجهيز 83 ساحة على مستوى المحافظة لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك.
 
وفى هذا السياق، تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استعدادات المديرية لتجهيز الساحات بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وكذلك خطتها لتواجد الائمة المعتمدين بها وذلك وفقًا لقرار وزارة الاوقاف.
 
وهنأت " المحافظ " أبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدة على ضرورة التنسيق بين  كافة الجهات للاستعداد التام وتجهيز الساحات لاداء شعائر صلاة العيد.
ساحات الصلاة (1)
ساحات الصلاة (1)

ساحات الصلاة (2)
ساحات الصلاة (2)

ساحات الصلاة (3)
ساحات الصلاة (3)

ساحات الصلاة (4)
ساحات الصلاة (4)

ساحات الصلاة (5)
ساحات الصلاة (5)

 
 
 
 
 


 

 


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