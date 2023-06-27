أوقاف الشرقية: غرفة عمليات ولجنة بكل إدارة لمتابعة صلاة عيد الأضحى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة استعدادات عيد الأضحى المبارك ويتم من خلالها تنفيذ كافة التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف ورصد أي مخالفات والتعامل معها وفقا للإجراءات القانونية.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه تم تجهيز 5549 مسجدا وساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الاضحى المبارك، وفقا للضوابط والإجراءات الاحترازية منهم 549 ساحة تمت معاينتهم وتبين صلاحيتهم لإقامة شعائر صلاة عيد الاضحى المبارك مع تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية صلاة العيد لافتا إلى أن الوزارة وضعت عدة ضوابط لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، منها أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصا أو مضمونا والسماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تؤدي فيها صلاة الجمعة أو صلاة القيام وكذلك السماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية على مديرى الإدارات بزيادة نشاط وتسويق صكوك الأضاحي وتعريف المواطنين على مشروع صكوك الأضاحي الذي تقوم به وزارة الأوقاف لخدمة الأسر الأكثر احتياجا ونظافة جميع المساجد بصفة دورية مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.

وتكليف مفتشي المتابعة بالمديرية بالمرور علي جميع المساجد ورفع درجة الاستعدادات القصوى بالمديرية وتشكيل لجنة بكل إدارة لمتابعة صلاة عيد الأضحى المبارك ومتابعة جميع المساجد وعدم السماح باي تهاون أو تقصير في العمل والالتزام التام لمدة خطبة العيد والوقت المحدد للتكبير.