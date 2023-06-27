أوقاف الأقصر تعلن بيع 51 صك أضحية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن استمرار مبيعات مشروع صكوك الأضاحي بالمديرية لعام 1444 / 2023، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث بلغت المبيعات حتى الآن 51 صك فى الإدارات المختلفة.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إن رجال إدارات الأوقاف بالأقصر يقومون بالعمل فى مشروع صكوك الأضاحى، حيث نجح رجال إدارة أوقاف إسنا فى بيع إدارة أوقاف إسنا ببيع عدد 14 صك بقيادة الشيخ حسن الأمير، وإدارة أوقاف بندر الأقصر قامت بيع عدد 7 صك بقيادة الشيخ سمير محمد خليل، وإدارة أوقاف أرمنت قامت ببيع عدد 6 صك بقيادة الشيخ نادى محمد حفنى، وإدارة أوقاف النمسا تم بيع عدد 6 صكوك بقيادة الشيخ مصطفى الشاذلى أحمد، وإدارة أوقاف الزينية قامت ببيع عدد 5 صك بقيادة الشيخ عبدالرحيم محمد أحمد، وإدارة أوقاف القرنة قامت ببيع عدد 3 صك بقيادة الشيخ الطيب محمد حسان، وديوان المديرية قامت ببيع عدد 3 صك، وإدارة أوقاف أصفون تم بيع عدد 3 صك بقيادة الشيخ إبراهيم سيد عبدالرحيم، وإدارة أوقاف البياضية ببيع عدد 1 صك بقيادة الشيخ محمد مصطفى أحمد، وإدارة أوقاف الطود بيع عدد 1 صك بقيادة الشيخ النوبى حسانى محمد، وعليه تم بيع إجمالي 51 من الصكوك فى المشروع، حيث أن صك الأضحية من وزارة الأوقاف يشمل (أضحية – نذر – صدقة)، وتبلغ قيمة الصك 5000 جنيه فى الأضاحي المستوردة، و8000 جنيه فى الأضاحي البلدية.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، إنه يتم توفير الصكوك فى الأماكن التالية:- (ديوان مديرية أوقاف الأقصر ورقم الهاتف 01097143996 - إدارة أوقاف بندر الأقصر رقم الهاتف 01026886365 - إدارة أوقاف البياضية رقم الهاتف 01060290585 – إدارة أوقاف القرنة رقم الهاتف 01067861548 – إدارة أوقاف الطود رقم الهاتف 01110057197 - إدارة أوقاف الزينية رقم الهاتف 01122157140 - إدارة أوقاف إسنا رقم الهاتف 01066322460 - إدارة أوقاف أرمنت رقم الهاتف 01225386479 – إدارة أوقاف حاجر كومير رقم الهاتف 01123399266 – إدارة أوقاف النمسا رقم الهاتف 01118637224 – إدارة أوقاف أصفون رقم الهاتف 01117397799)، كما يمكن للمتبرعين الراغبين في الشراء ارسال رسالة نصية لطلب شراء صك على رقم الواتس اب التالي 01062356548.