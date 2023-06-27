ألمانيا: معدل غير مسبوق للمهاجرين يصل إلى 1.46 مليون شخص

أ ش أ

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الثلاثاء أن تعداد المهاجرين إلى ألمانيا ارتفع بمعدل غير مسبوق، حيث بلغ تعدادهم العام الماضي 1.46 مليون شخص، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أن بدأ الإحصاء عام 1950.



وعزا المكتب ذلك بشكل رئيسي إلى اللاجئين القادمين من أوكرانيا.. وسجل المكتب هجرة وافدة إلى ألمانيا العام الماضي بلغت حوالي 2.67 مليون شخص، مقابل نحو 1.32 مليون شخص عام 2021.. في المقابل غادر في ذات الفترة 1.2 مليون شخص البلاد مقابل 994 ألف شخص عام 2021.



ونزح حوالي 1.1 مليون شخص إلى ألمانيا من أوكرانيا العام الماضي، وغادر منها 138 ألف أوكراني.



وبحسب الإحصائيات، كانت هناك أيضا زيادات كبيرة في تعداد اللاجئين من سوريا، حيث جاء منها 68 ألف شخص، بينما سجل تعداد المهاجرين من أفغانستان 55 ألف شخص وتركيا 49 ألف شخص..فضلا على ذلك تدفقت الهجرة من الاتحاد الأوروبي بشكل معتدل، وانحدر أغلب الوافدين منها من رومانيا وبولندا وبلغاريا.



بينما سجل تعداد الألمان المغادرين إلى سويسرا 20 ألف مهاجر، والنمسا 12 ألف مهاجر، والولايات المتحدة 10 آلاف مهاجر.